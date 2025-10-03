Neue Baustelle in Auerbach: Große Umleitung ab Montag zwischen Vogtland und Erzgebirge

Auerbach
Autofahrer müssen ab nächster Woche mit Behinderungen rechnen. Die Schönheider Straße in Auerbach wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Wo sonst noch Einschränkungen drohen.
Verkehrsteilnehmer müssen ab nächster Woche auf einigen Straßen im Göltzschtal mehr Zeit mitbringen. Vor allem jene, die mit großen Fahrzeugen auf der Staatsstraße 278 zwischen Auerbach und Schönheide unterwegs sind. Diese wird im Bereich der Schönheider Straße 78 in Auerbach ab Montag vollgesperrt. Grund ist ein...
