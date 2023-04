Neue Dienstautos fahren elektrisch

Falkenstein.

Die Stadt Falkenstein will zwei neue Dienstfahrzeuge anschaffen und fährt dabei auf Elektroautos ab. Der Stadtrat bewilligte in der jüngsten Sitzung rund 80.000 Euro für den Kauf eines VW ID.3 sowie eines Opel Combo-e. Der elektrische Volkswagen ist als Ersatz für das bisherige Dienstfahrzeug der Stadtverwaltung gedacht - einen 17 Jahre alten Skoda Fabia, der inzwischen als reparaturanfällig gilt. Nutzer des Dienstwagens ist unter anderem das Ordnungsamt der Stadt. Der elektrische Kleintransporter von Opel soll den städtischen Energietechniker, der die kommunalen Einrichtungen betreut, mobil machen. Die Anschaffung der beiden Neufahrzeuge bekommt Falkenstein mit insgesamt über 34.000 Euro gefördert. (how)