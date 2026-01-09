Neue Schneefälle im Vogtland: Winterwetter erschwert das Parken in den Innenstädten

Auerbach
Am Freitag und Samstag fallen einige Zentimeter Neuschnee im Vogtland. In den Städten kann dies die Parkplatzsituation erschweren. So ist die Lage in Auerbach und Falkenstein.
Seit längerer Zeit zeigt sich der Winter im Vogtland wieder mal von seiner altbekannten Seite. Selbst in tieferen Lagen liegt die weiße Pracht mehrere Zentimeter hoch – und weiterer Neuschnee ist im Anmarsch. Doch der Winter mit Schnee und Eis kann vor allem in den Innenstädten für Autofahrer, Anwohner und Fußgänger zum Hindernis werden.
