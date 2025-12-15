Neue Stelle im Auerbacher Rathaus: Energiemanager soll beim Sparen helfen – aber nicht nur

Auerbach
Die Stadtverwaltung Auerbach sucht einen Energiemanager und folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen im Göltzschtal. Welche Herausforderungen auf den Energiemanager warten.
Die Stadtverwaltung Auerbach sucht ab März 2026 einen kommunalen Energiemanager. Über die Stellenausschreibung hat Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) den Stadtrat informiert. Ausgeschrieben ist die Vollzeitstelle für drei Jahre, beginnend ab 1. März.
