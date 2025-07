Neuer Radweg: Wo Fahrradfahrer im Vogtland bald einen guten Blick ins Göltzschtal haben

Der Weg am Neuberg in Auerbach wird zur Fahrradroute. Die neue Verbindung im Göltzschtal ist fast fertig. Was derzeit noch fehlt und wann der neue Radweg freigegeben wird.

Die vier Kommunen des Städteverbunds Göltzschtal wollen den Radverkehr in der Region stärken. Nun können sich Fahrradfahrer auf die neueste Strecke in Auerbach freuen. Seit April wird der Weg am Neuberg zwischen Ellefeld und dem Friedhof Rempesgrün ausgebaut. Insgesamt sind das 2,1 Kilometer, wie Auerbachs Stadtsprecher Hagen Hartwig auf...