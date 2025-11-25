Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Neues Diakonie-Haus in Auerbach offiziell eröffnet: „Solche Wohnarten sind die Zukunft"

Einer der ersten Bewohner des neuen Hauses ist der 78-jährige Kurt Scheibe.
Alina Herzau und Anja Werner haben die Wände im Atrium gestaltet.
Etwas mehr als 20 Millionen Euro hat der Neubau auf dem ehemaligen Schützenhaus-Areal in Auerbach gekostet.
Das Atrium ist das Herzstück des neuen Keffel-Hauses der Diakonie Auerbach. Nach acht Jahren Planungs- und vier Jahren Bauzeit ist das Haus nun offiziell eröffnet worden.
Auerbach
Neues Diakonie-Haus in Auerbach offiziell eröffnet: „Solche Wohnarten sind die Zukunft"
Von Florian Wunderlich
Die Diakonie Auerbach hat ihr neues Haus am Hofaupark eröffnet. Auf dem früheren Schützenhaus-Areal sind 57 Wohnungen entstanden. Was das Haus noch beherbergt und wie hoch die Mietpreise ausfallen.

Nach mehr als vier Jahren Bauzeit hat die Diakonie Auerbach am Dienstag ihr Keffel-Haus am Hofaupark offiziell fertiggestellt. „Endlich können wir die Eröffnung feiern“, sagte Katja Wiedemann vom Vorstand der Diakonie. Unter den geladenen Gästen waren neben Vertretern aus Politik auch am Bau beteiligte Firmen sowie erste Bewohner des
