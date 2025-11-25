Neues Diakonie-Haus in Auerbach offiziell eröffnet: „Solche Wohnarten sind die Zukunft“

Die Diakonie Auerbach hat ihr neues Haus am Hofaupark eröffnet. Auf dem früheren Schützenhaus-Areal sind 57 Wohnungen entstanden. Was das Haus noch beherbergt und wie hoch die Mietpreise ausfallen.

Nach mehr als vier Jahren Bauzeit hat die Diakonie Auerbach am Dienstag ihr Keffel-Haus am Hofaupark offiziell fertiggestellt. „Endlich können wir die Eröffnung feiern", sagte Katja Wiedemann vom Vorstand der Diakonie. Unter den geladenen Gästen waren neben Vertretern aus Politik auch am Bau beteiligte Firmen sowie erste Bewohner des