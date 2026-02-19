Neues Event-Lokal in früherem Supermarkt im Vogtland: „Da haben Frauen Muskelkater und es gibt ganz schön Gequieke“

Auerbach
Früher waren die Treuener in ihrem Norma einkaufen. Heute liegen dort die Leute vor Lachen fast auf dem Boden. Und zwischenrein gibt’s ein Rührei mit Bacon. Was diese Event-Location „Zur Sause“ verspricht.
Da, wo die Treuener in den 1990er-Jahren zum Einkauf gingen und später bei „Curry 31“ eine scharfe Wurst verspeisten - da wird seit kurzem laut gelacht. Ein Teil des alten Norma-Marktes ist seit 2025 nun eine kleine Event-Location. Zum zweiten Mal lief dort ein Stand-up-Comedy-Abend. „Alle Plätze waren ausverkauft“, freut sich...
