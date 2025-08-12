Neues für Menschen mit Handicap in Auerbach: Wieso jetzt Funkklingeln verteilt werden sollen

Auerbach
Menschen mit Behinderungen Teilhabe ermöglichen: Das hat sich das Inklusionsbüro in Auerbach zum Ziel gesetzt. Wie Funkklingeln dabei helfen können und welchen Namen das Büro nun hat.
Das Büro des „Netzwerk Inklusion“ am Auerbacher Neumarkt hat nun einen Namen. Das hat die Stadtverwaltung auf Facebook mitgeteilt. Gemeinsam mit vielen Interessierten sei ein passender Name für die Anlaufstelle gesucht und nun gefunden worden. „Wir heißen nun ‚mittenDRiN‘ und wollen mit unserem Thema auch mittendrin sein“, wird...
