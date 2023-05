Noch keine Lösung für Bahnübergang

Reumtengrün.

Ansgesichts der bevorstehenden Freigabe des Radweges zwischen Richardshöhe und Reumtengrün einschließlich der neuen Brücke über die Ortsumgehung Göltzschtal dränge die Zeit, eine Lösung für den Umbau des Bahnüberganges Richardshöhe zu finden. Das sagte Ortsvorsteher Uwe Ebert in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Reumtengrün und äußerte sich zugleich zuversichtlich, dass die Angelegenheit in diesem Jahr zum Abschluss gebracht wird. Voraussetzung ist eine Einigung zwischen dem Vogtlandkreis und der Deutschen Bahn zur Kostenübernahme für den Umbau. Der bisherige Straßenübergang soll zurückgebaut werden, die Querung der Gleise nur noch für Radfahrer und Fußgänger möglich sein. Zudem ist der Rückbau der Straße und der Bau eines Wendehammers erforderlich. "Wenn die Vereinbarung zwischen Kreis und Bahn schnell geschlossen wird, könnte noch im Herbst gebaut werden. Spätestens aber im kommenden Jahr", so Ebert. (how)