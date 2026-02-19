Notrufmissbrauch löst Feuerwehreinsatz im Vogtland aus

Auerbach
Löschkräfte sind am Mittwochabend zu einem vermeintlichen Brand nach Auerbach ausgerückt. Die Einsatzkräfte zogen unverrichteter Dinge wieder ab.
Feuerwehrleute und Polizei sind Mittwochabend zu einem gemeldeten Wohnhausbrand ins vogtländische Auerbach gerufen wurden. Wie die Beamten am Donnerstagfrüh auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilten, waren die Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr wegen eines vermeintlichen Feuers in einem Gebäude an der Friedrich-Naumann-Straße alarmiert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.