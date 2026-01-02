Nur noch drei statt vier: Darum streicht Auerbach 2026 einen verkaufsoffenen Sonntag

2026 fällt einer der bislang vier verkaufsoffenen Sonntage in Auerbach weg. Das hat mit dem Familientag im Mai zu tun. Welche Änderungen eintreten und wann sonntags geöffnet ist.

Die Geschäfte in der Auerbacher Innenstadt dürfen im Jahr 2026 nur noch an drei statt bislang vier Sonntagen öffnen. Das hat der Stadtrat im Dezember mehrheitlich beschlossen. Zu tun hat das mit der Verschiebung einer Veranstaltung. Im Gesetzgeber ist vorgesehen, dass die entsprechenden Sonntage von Veranstaltungen in der Innenstadt begleitet...