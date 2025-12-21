MENÜ
  Vogtland
  Auerbach
  • Nur zwei Wochen, nachdem er aufgestellt wurde: Neuer 24-Stunden-Automat in Rodewisch beschädigt

Der Automat von Carli’s Kaffeerösterei in Rodewisch ist beschädigt worden.
Der Automat von Carli’s Kaffeerösterei in Rodewisch ist beschädigt worden. Bild: Cornelia Henze/Archiv
Auerbach
Nur zwei Wochen, nachdem er aufgestellt wurde: Neuer 24-Stunden-Automat in Rodewisch beschädigt
Von Jonas Patzwaldt
Der Automat an Carli’s Kaffeerösterei ist kurz nach Inbetriebnahme defekt. Was bisher bekannt ist.

Der erst vor zwei Wochen aufgestellte Verkaufsautomat vor Carli’s Kaffeerösterei am Postplatz in Rodewisch ist beschädigt worden und muss vorerst abgeschaltet werden. Das teilten die Betreiber in sozialen Netzwerken mit. Der Automat, der rund um die Uhr regionale Produkte wie Honig, Käse, Bier und Marmelade angeboten hat, war erst vor zwei...
