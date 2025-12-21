Nur zwei Wochen, nachdem er aufgestellt wurde: Neuer 24-Stunden-Automat in Rodewisch beschädigt

Der Automat an Carli’s Kaffeerösterei ist kurz nach Inbetriebnahme defekt. Was bisher bekannt ist.

Der erst vor zwei Wochen aufgestellte Verkaufsautomat vor Carli’s Kaffeerösterei am Postplatz in Rodewisch ist beschädigt worden und muss vorerst abgeschaltet werden. Das teilten die Betreiber in sozialen Netzwerken mit. Der Automat, der rund um die Uhr regionale Produkte wie Honig, Käse, Bier und Marmelade angeboten hat, war erst vor zwei...