Oberschule in Vogtland: Sanierung wird umfangreicher und teurer als gedacht – das ist der Grund

Auerbach
Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule in Falkenstein soll dieses Jahr saniert werden. Nun entdeckte ein Statiker weitere Mängel und sieht Handlungsbedarf. Das macht das Vorhaben teurer.
In diesem Jahr soll die Außentreppe am Eingangsportal der Trützschler-Oberschule an der Pestalozzistraße in Falkenstein saniert werden. Der Umfang der Maßnahme wird nun allerdings größer ausfallen als zunächst gedacht. Grund sind Sicherheitsbedenken eines Statikers.
