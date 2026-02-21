MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Oberschule in Vogtland: Sanierung wird umfangreicher und teurer als gedacht – das ist der Grund

Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule ist sanierungsbedürftig.
Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule ist sanierungsbedürftig. Bild: Florian Wunderlich
Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule ist sanierungsbedürftig.
Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule ist sanierungsbedürftig. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Oberschule in Vogtland: Sanierung wird umfangreicher und teurer als gedacht – das ist der Grund
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Eingangsportal der Trützschler-Oberschule in Falkenstein soll dieses Jahr saniert werden. Nun entdeckte ein Statiker weitere Mängel und sieht Handlungsbedarf. Das macht das Vorhaben teurer.

In diesem Jahr soll die Außentreppe am Eingangsportal der Trützschler-Oberschule an der Pestalozzistraße in Falkenstein saniert werden. Der Umfang der Maßnahme wird nun allerdings größer ausfallen als zunächst gedacht. Grund sind Sicherheitsbedenken eines Statikers.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
16.01.2026
2 min.
Falkenstein verschiebt Sanierung des Sportlerheims auf unbestimmte Zeit: Das ist der Grund
Sollte bis Ende 2027 energetisch saniert werden: das Sportlerheim am Jahnplatz in Falkenstein.
Wegen erheblicher Mängel sollte das Sportlerheim in Falkenstein bis 2027 energetisch saniert werden. Nun ist das Vorhaben im Stadtrat gekippt worden. Warum und wie lange dies nun warten muss.
Florian Wunderlich
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel