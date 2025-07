Opel und VW kollidieren in Auerbach

Weil einer nicht aufpasste: Zwei Verletzte und ein hoher Schaden sind die Folgen eines Unfalls an einer vielbefahrenen Kreuzung. Was war geschehen?

Zwei Personen sind am Mittwochnachmittag in Auerbach bei einem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge teils schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei ein 26-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem Opel auf der Oberen Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße habe er eine rote Ampel...