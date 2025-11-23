Orange Day: Wie Auerbach ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen will

Der Orange Day am 25. November thematisiert Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dass auch im Vogtland keine heile Welt herrscht, zeigt die Frauenhaus-Belegung. Wie eine Kleinstadt aktiv wird.

Gewalt an Frauen hat kein Alter und macht vor keiner sozialen Schicht halt. Und sie kennt keine Grenzen. Dafür aber verschiedene Formen: körperlich, sexuell, psychisch, emotional, ökonomisch. Was überwiegend von Männern begangene Taten anrichten können, welche Schutzmöglichkeiten es gibt und wie Lösungsansätze aussehen, zeigen die...