Ort im Vogtland sucht weiterhin Käufer für denkmalgeschütztes Rathaus

Ellefelds historisches Rathaus sucht nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung einen neuen Besitzer. Die Verkaufsanzeigen lockten jedoch noch keine Interessenten an. Wer jetzt helfen soll.

Vor etwas mehr als zwei Monaten hat die Gemeindeverwaltung Ellefeld ihre neuen Räume im Mehrzweckgebäude H34 an der Hauptstraße bezogen. Seither steht das alte Rathaus, ein paar hundert Meter weiter, leer. Die Gemeinde hat das denkmalgeschützte Haus samt dazugehörigem Grundstück schon vor einigen Monaten zum Kauf angeboten. Bislang habe sich...