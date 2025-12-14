MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für das alte Rathaus in Ellefeld wird weiterhin ein Käufer gesucht.
Für das alte Rathaus in Ellefeld wird weiterhin ein Käufer gesucht. Bild: David Rötzschke/Archiv
Für das alte Rathaus in Ellefeld wird weiterhin ein Käufer gesucht.
Für das alte Rathaus in Ellefeld wird weiterhin ein Käufer gesucht. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Ort im Vogtland sucht weiterhin Käufer für denkmalgeschütztes Rathaus
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ellefelds historisches Rathaus sucht nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung einen neuen Besitzer. Die Verkaufsanzeigen lockten jedoch noch keine Interessenten an. Wer jetzt helfen soll.

Vor etwas mehr als zwei Monaten hat die Gemeindeverwaltung Ellefeld ihre neuen Räume im Mehrzweckgebäude H34 an der Hauptstraße bezogen. Seither steht das alte Rathaus, ein paar hundert Meter weiter, leer. Die Gemeinde hat das denkmalgeschützte Haus samt dazugehörigem Grundstück schon vor einigen Monaten zum Kauf angeboten. Bislang habe sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
10.12.2025
4 min.
Meilenstein für geplantes Café in Ellefeld: „Das ist einmalig im Vogtland“ – rückt die Eröffnung jetzt näher?
Der Schriftzug für das „Café H34“ im neuen Mehrzweckgebäude an der Hauptstraße in Ellefeld ist bereits angebracht.
Die Gemeinde Ellefeld erhält die Erlaubnis, das geplante Café im H34 zu betreiben. Damit kommt das Projekt einen Schritt voran. Wie es jetzt weitergeht, und was das für die Eröffnung heißt.
Florian Wunderlich
17:30 Uhr
4 min.
Nach plötzlicher Absage im vorigen Jahr: So geht es mit dem Ellefelder Silvesterfeuerwerk weiter
Das von der Gemeinde organisierte und mit Spenden finanzierte Feuerwerk in Ellefeld ist letztes Jahr abgesagt worden. Jetzt soll es nachgeholt werden.
2023 hat Ellefeld ein zentrales, spendenfinanziertes Feuerwerk ins Leben gerufen. Voriges Jahr wurde es kurzfristig abgesagt. Jetzt spricht die Gemeinde über die Gründe – und räumt eigene Fehler ein.
Florian Wunderlich
11:15 Uhr
1 min.
82-Jähriger kommt in Stollberg von der Straße ab: 20.000 Euro Schaden
Der 82-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Am Freitagabend ist es auf der Zwönitzer Straße in Stollberg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dieser führte zu einem größeren Einsatz von Polizei und weiteren Kräften.
Mike Baldauf
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
11:15 Uhr
1 min.
Lkw verliert Öl nach Motorschaden: Feuerwehr St. Egidien im Einsatz
Nachdem ein Lkw Öl verloren hatte, war die Feuerwehr „An der Katze“ im Einsatz.
Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem liegengebliebenen Lkw an die Autobahnauffahrt Hohenstein-Ernstthal gerufen worden.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel