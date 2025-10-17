Pianistin wechselt von den USA ins Vogtland: „Die Geschichte meiner Familie hat mein Herz berührt“

Renée Bauer gehört zu den zehn Rodewischer Musikschul-Pädagogen mit ausländischen Wurzeln. Die 47-Jährige kann von einer außergewöhnlichen Familiengeschichte und einem besonderen Chorauftritt erzählen.

Zehn Generationen ist es her, dass Renée Bauers deutsche und auch im Schweizer Emmental ansässigen Vorfahren nach Amerika ausgewandert sind. Es waren Mennoniten, eine religiöse Abspaltung der Amish People. Beide aus Europa stammenden Glaubensgemeinschaften haben vor allem im US-Bundesstaat Pennsylvania seit dem 18. Jahrhundert eine neue Heimat...