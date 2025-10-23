Pilz- und Schwammbefall - Wie eine Stadt im Vogtland ein Sorgenkind abreißen will

Die Tage des Wohn- und Geschäftshauses Bebel-Straße 45 in Falkensteiner sind gezählt. Weil es aber noch mehr Sorgenkinder gibt, denkt die Stadt einen Schritt weiter.

Der Falkensteiner Stadtrat hat endgültig die Weichen für den Abriss eines baufälligen Wohn- und Geschäftshauses gestellt. Das Objekt in der August-Bebel-Straße trägt die Nummer 45 und ist nicht mehr zu retten. Zur jüngsten Sitzung stand die Vergabe von Abbruch- und Revitalisierungsarbeiten auf der Tagesordnung. „Wir würden gerne im... Der Falkensteiner Stadtrat hat endgültig die Weichen für den Abriss eines baufälligen Wohn- und Geschäftshauses gestellt. Das Objekt in der August-Bebel-Straße trägt die Nummer 45 und ist nicht mehr zu retten. Zur jüngsten Sitzung stand die Vergabe von Abbruch- und Revitalisierungsarbeiten auf der Tagesordnung. „Wir würden gerne im...