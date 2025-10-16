Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Pilzexperten aus dem Vogtland geben in Grünbach Einblick in die geheimnisvolle Welt der Pilze

Zum Verwechseln ähnlich: Gifthäubling (links), Stockschwämmchen (rechts).
Bild: David Rötzschke
Zum Verwechseln ähnlich: Gifthäubling (links), Stockschwämmchen (rechts).
Zum Verwechseln ähnlich: Gifthäubling (links), Stockschwämmchen (rechts). Bild: David Rötzschke
Pilzexperten aus dem Vogtland geben in Grünbach Einblick in die geheimnisvolle Welt der Pilze
Von Margitta Rosenbaum
Zum letzten Mal in diesem Jahr können Pilzsammler am Samstag ihre Funde von Experten begutachten lassen.

Herbstzeit ist Schwammezeit – unter diesem Motto lädt der Kultur- und Heimatverein Grünbach gemeinsam mit der Vogtländischen Arbeitsgemeinschaft Mykologie am Samstag von 13 bis 18 Uhr in die Turnhalle ein. Die jährliche Pilzausstellung des Heimatvereins gilt ihm als Abschluss der Pilzsaison.
