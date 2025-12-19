MENÜ
  • Plauen stoppt Windrad-Pläne im Vogtland: „Ich kann mich bei den Stadträten nur bedanken“

Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt bezeichnet den Beschluss des Plauener Stadtrates als „Entscheidung der Vernunft“.
Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt bezeichnet den Beschluss des Plauener Stadtrates als „Entscheidung der Vernunft“. Bild: David Rötzschke/Archiv
So hätte der Blick vom Neustädter Bezelberg mit den Windkraftanlagen aussehen können – nun ist das Thema vom Tisch.
So hätte der Blick vom Neustädter Bezelberg mit den Windkraftanlagen aussehen können – nun ist das Thema vom Tisch. Bild: Florian Wunderlich/Archiv
Ronny Steinert, Andreas Seidel, Nicole Schädlich und Falk Dolla (v. l.) hatten im Frühjahr eine Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlagen gegründet.
Ronny Steinert, Andreas Seidel, Nicole Schädlich und Falk Dolla (v. l.) hatten im Frühjahr eine Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlagen gegründet. Bild: Florian Wunderlich/Archiv
Ein Waldstück im Besitz der Stadt Plauen zwischen Neustadt und Bergen war im Gespräch für einen Windpark.
Ein Waldstück im Besitz der Stadt Plauen zwischen Neustadt und Bergen war im Gespräch für einen Windpark. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Plauen stoppt Windrad-Pläne im Vogtland: „Ich kann mich bei den Stadträten nur bedanken“
Von Florian Wunderlich
Auf Waldflächen der Stadt Plauen dürfen keine Windräder gebaut werden. Das sorgt in Neustadt für Aufatmen. Ein Windpark ist dort vorerst vom Tisch. Wie die Reaktionen auf die Entscheidung ausfallen.

Es ist ein Beschluss, der für Erleichterung sorgt. „Ich bin sehr froh“, sagt Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung). Seitdem bekannt wurde, dass der Energieversorger Eins die Errichtung eines Windparks zwischen Neustadt und Bergen erwägt, war die Region in Aufruhr. Mehrere Anlagen mit einer Höhe von 250 Metern waren...
