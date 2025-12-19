Plauen stoppt Windrad-Pläne im Vogtland: „Ich kann mich bei den Stadträten nur bedanken“

Auf Waldflächen der Stadt Plauen dürfen keine Windräder gebaut werden. Das sorgt in Neustadt für Aufatmen. Ein Windpark ist dort vorerst vom Tisch. Wie die Reaktionen auf die Entscheidung ausfallen.

Es ist ein Beschluss, der für Erleichterung sorgt. „Ich bin sehr froh", sagt Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung). Seitdem bekannt wurde, dass der Energieversorger Eins die Errichtung eines Windparks zwischen Neustadt und Bergen erwägt, war die Region in Aufruhr. Mehrere Anlagen mit einer Höhe von 250 Metern waren...