Plötzlich waren Massenentlassungen vom Tisch – Auerbacher Tütensuppenhersteller Unilever startet neue Produktionslinie

Im Auerbacher Werk ist am Donnerstag eine neue Produktionslinie in Betrieb gegangen. Dabei sollten ursprünglich Stellen abgebaut werden. Dann protestierten Mitarbeiter. Ein heikles Thema für die Chefs?

So viele Leute drücken selten gemeinsam auf einen Knopf. Sechs Personen haben am Donnerstag symbolisch auf einen großen roten Schalter gedrückt, um die neue Produktionslinie beim Auerbacher Tütensuppenhersteller Unilever im Betrieb zu nehmen – darunter der Chef von Unilever Deutschland und der sächsische Wirtschaftsstaatssekretär Sebastian...