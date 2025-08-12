Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“

Auerbach
Die Polizei hat ihren Standort in Falkenstein wiedereröffnet. Warum die Dienststelle zwei Jahre geschlossen war und welche Themen die Bevölkerung und die Bürgerpolizisten derzeit umtreiben.
Die Polizei ist zurück an ihrem Standort in Falkenstein. Für die Menschen im oberen Göltzschtal hat die Anlaufstelle an der Hauptstraße 5B seit Dienstag wieder geöffnet. Die Dienststelle war für zwei Jahren geschlossen und somit unbesetzt gewesen. Grund waren umfangreiche Sanierungsarbeiten.
