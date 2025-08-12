Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“

Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein.
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein. Bild: David Rötzschke
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein.
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hat ihren Standort in Falkenstein wiedereröffnet. Warum die Dienststelle zwei Jahre geschlossen war und welche Themen die Bevölkerung und die Bürgerpolizisten derzeit umtreiben.

Die Polizei ist zurück an ihrem Standort in Falkenstein. Für die Menschen im oberen Göltzschtal hat die Anlaufstelle an der Hauptstraße 5B seit Dienstag wieder geöffnet. Die Dienststelle war für zwei Jahren geschlossen und somit unbesetzt gewesen. Grund waren umfangreiche Sanierungsarbeiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
22.07.2025
3 min.
Fußgängerzone passé: Falkenstein ändert Verkehrsregeln, weil zu oft dagegen verstoßen wurde
Die Schloßstraße in Falkenstein ist seit Kurzem keine Fußgängerzone mehr.
Die Schloßstraße in Falkenstein war eigentlich Fußgängerzone und für Autos tabu. Nun dürfen Fahrzeuge diese befahren. Warum die neuen Regeln die Stadt aus der Zwickmühle bringen.
Florian Wunderlich
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
08.08.2025
1 min.
Nach zwei Jahren Pause: In diesem Ort im Vogtland eröffnet die Polizei wieder einen Standort
Die Polizei bezieht ihren Standort in Falkenstein wieder.
Nach dem Umbau kehrt die Polizei an ihren Standort in Falkenstein zurück. Ab wann die Beamten vor Ort anzutreffen sind.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel