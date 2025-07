Polizist bei Verkehrskontrolle in Plauen verletzt

Ein Sprung zur Seite bewahrte einen Polizisten am Mittwochabend in Rodewisch offenbar vor einer Kollision mit einem Auto.

In Rodewisch wurde am Mittwochabend ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle verletzt. Was war geschehen? Wie die Polizei berichtete, befuhr ein 53-Jähriger gegen 23 Uhr mit einem Pkw die Lengenfelder Straße. Ein Polizist beabsichtigte, mit einer Anhaltekelle den Hyundai-Fahrer anzuhalten. Doch der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu...