Heike Teubner hat ein offenes Ohr für Verbraucher, die sich nun gegen Amazon verbünden.
Heike Teubner hat ein offenes Ohr für Verbraucher, die sich nun gegen Amazon verbünden. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Prime-Video und die 2,99 Euro: Weshalb Nutzer des Streaming-Dienstes gegen Amazon klagen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Aufruhr in der Streaming-Welt: Mehr als 200.000 Sachsen wehren sich gegen neue Vertragsbedingungen bei Amazon Prime Video. Darunter auch Vogtländer.

Mehr als 200.000 Menschen haben sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen Amazon angeschlossen. Darunter viele Vogtländer. Es geht um unzulässige Werbung bei Amazon Prime Video. Wer dort Filme werbefrei schauen möchte, muss seit Februar 2024 zum Monatsabo-Preis weitere 2,99 Euro zahlen. Die Abonnenten wurden darüber per Mail...
