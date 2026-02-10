Prime-Video und die 2,99 Euro: Weshalb Nutzer des Streaming-Dienstes gegen Amazon klagen

Aufruhr in der Streaming-Welt: Mehr als 200.000 Sachsen wehren sich gegen neue Vertragsbedingungen bei Amazon Prime Video. Darunter auch Vogtländer.

Mehr als 200.000 Menschen haben sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen Amazon angeschlossen. Darunter viele Vogtländer. Es geht um unzulässige Werbung bei Amazon Prime Video. Wer dort Filme werbefrei schauen möchte, muss seit Februar 2024 zum Monatsabo-Preis weitere 2,99 Euro zahlen. Die Abonnenten wurden darüber per Mail...