Projekt H 34 ist der größte Posten im Etat

Ellefeld.

Der Bau des Bürger- und Gemeindezentrums für Ellefeld - das Projekt trägt nach seinem Standort an der Hauptstraße 34 den Titel "H 34" - ist in diesem und dem nächsten Jahr die größte Investition der Gemeinde. Im jetzt beschlossenen Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde sind dafür in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Euro eingeplant, überwiegend für den Rohbau. Im Jahr 2024 sind es dann rund 2,8 Millionen Euro. Bezugsfertig sein soll Ellefelds neue Mitte 2025, die Gesamtkosten werden auf 6 Millionen Euro veranschlagt. Weitere Investitionsvorhaben laut Etat 2023/24 sind die Sanierung der Turnhalle, wofür 2024 130.000 Euro eingeplant sind, das Anschaffen neuer Einsatzkleidung für die Feuerwehr (50.000 Euro) und eine Fotovoltaikanlage für die Schule (50.000 Euro). (how)