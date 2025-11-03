Prozess: Haben Eltern aus dem Vogtland ihr eigenes Kind mit Rheumamitteln fast getötet?

Auerbach
Vor dem Landgericht hat am Montag ein Prozess gegen drei Personen aus dem Raum Auerbach begonnen. Die Anklage: Misshandlung von Schutzbefohlenen. Was die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorwirft.
Fast war es zu spät. Als das Mädchen endlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte es sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft „bereits an der Schwelle zur Sterbephase“ befunden. Was die Anklagevertreter den Eltern sowie der Schwester vorwerfen, klingt ungeheuerlich: Sie sollen dem 2007 geborenen Kind im Jahr 2020 über Monate hinweg...
