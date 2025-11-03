Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Auerbach
  • Prozess: Haben Eltern aus dem Vogtland ihr eigenes Kind mit Rheumamitteln fast getötet?

Am Zwickauer Landgericht begann am Montag der Prozess wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.
Am Zwickauer Landgericht begann am Montag der Prozess wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Prozess: Haben Eltern aus dem Vogtland ihr eigenes Kind mit Rheumamitteln fast getötet?
Von Gunter Niehus
Vor dem Landgericht hat am Montag ein Prozess gegen drei Personen aus dem Raum Auerbach begonnen. Die Anklage: Misshandlung von Schutzbefohlenen. Was die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorwirft.

Fast war es zu spät. Als das Mädchen endlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte es sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft „bereits an der Schwelle zur Sterbephase“ befunden. Was die Anklagevertreter den Eltern sowie der Schwester vorwerfen, klingt ungeheuerlich: Sie sollen dem 2007 geborenen Kind im Jahr 2020 über Monate hinweg...
