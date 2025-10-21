Radelnder Pfarrer aus dem Vogtland steht auch gern auf dem Rasen

Johannes Kaufmann ist mit dem Reumtengrüner Bürgerpreis 2025 ausgezeichnet worden. Zwar ruht sein Fußball-Ehrenamt momentan, aber der Mann hat noch mehr Eisen im Feuer.

Für alles ein offenes Ohr und oft auch am Ball – so kennen Reumtengrüner und Rebesgrüner Pfarrer Johannes Kaufmann. Sein ehrenamtliches Engagement brachte ihm jetzt den Reumtengrüner Bürgerpreis ein. „Die Entscheidung ist dem Ortschaftsrat sehr leicht gefallen", sagte Ortsvorsteher Uwe Ebert zur Übergabe. 15 Mal hat das Ortsparlament...