Randalierer treiben in Rothenkirchen ihr Unwesen

In der Nacht zum Sonntag wurden unter anderem Zeitungsboxen geleert, Graffiti gesprüht, ein Altkleidercontainer und Schilder umgeworfen.

Rothenkirchen.

Randalierer haben haben in der Nacht zum Sonntag im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen ihr Unwesen getrieben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, wurden am Sonntag zwischen 2.30 und 3.30 Uhr mehrere Zeitungsboxen entleert und deren Inhalt auf einem Parkplatz Am Bahnhof verteilt. Außerdem wurden am dortigen Einkaufsmarkt Graffiti gesprüht sowie ein Altkleidercontainer, ein Wanderwegweiser sowie Hinweisschilder umgeworfen. Auch der Außenspiegel eines Fiat-Transporters, der an der Hauptstraße geparkt war, wurde beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Auerbach, Telefon 03744 2550. (mib)