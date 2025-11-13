Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Carla Weidlich
Bild: Carla Weidlich
Bild: Carla Weidlich
Bild: Carla Weidlich
Auerbach
Rassige Kaninchen bevölkern am Wochenende die Eimberghalle in Werda
Von FP
Der Rassekaninchenzuchtverein aus Werda lädt zur offenen Kreisschau ein. Es dreht sich auch ein Glücksrad

Etwa 250 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbvarianten bevölkern am Wochenende die Eimberghalle an der Hauptstraße 2 in Werda. Der Rassekaninchenzuchtverein aus Werda lädt zur offenen Kreisschau des Kreisverbandes Auerbach/Vogtland ein. Neben den Züchtern aus dem Verein werden auch Teilnehmer aus umliegenden Gemeinden ihre Tiere...
19.10.2025
2 min.
Bunt gefiedertes Getier: 15-Jähriger kommt mit jungem Papagei zur Exotenschau nach Rodewisch
Drei Tage konnten in Rodewisch exotische Vögel bestaunt werden. Auch junge Züchter mischten mit.
David Rötzschke
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
1 min.
Vier Wochen Vorlauf auf der Kindergarten-Baustelle in Rothenkirchen: „Es ist ein gutes Miteinander“
Der neue Kindergarten in Rothenkirchen nimmt Gestalt an. Der Rohbau steht. Die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand.
Silvia Kölbel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
