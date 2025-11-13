Rassige Kaninchen bevölkern am Wochenende die Eimberghalle in Werda

Auerbach
Der Rassekaninchenzuchtverein aus Werda lädt zur offenen Kreisschau ein. Es dreht sich auch ein Glücksrad
Etwa 250 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbvarianten bevölkern am Wochenende die Eimberghalle an der Hauptstraße 2 in Werda. Der Rassekaninchenzuchtverein aus Werda lädt zur offenen Kreisschau des Kreisverbandes Auerbach/Vogtland ein. Neben den Züchtern aus dem Verein werden auch Teilnehmer aus umliegenden Gemeinden ihre Tiere...
