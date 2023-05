Rat berät über Industriegebiet

Falkenstein.

Über die Änderung des Bebauungsplans des Industriegebiets Falkenstein-Siebenhitz befindet am heutigen Dienstag der Stadtrat von Falkenstein. Die Sitzung beginnt 19 Uhr in der Feuerwache an der Rathenaustraße 9A. Weiter geht es unter anderem um die Vergabe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Stadtverwaltung ins sanierte Rathaus und die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl. (lh)