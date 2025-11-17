Ratskeller Rodewisch weiter nur eingeschränkt offen: Diese Hausaufgaben bekommt die Bürgermeisterin vom Vogtlandkreis

Auerbach
Beim Brandschutz gibt es Mängel und es fehlt der „TÜV“. Diese Missstände sind nun aufgeploppt. Das Landratsamt schränkt den Betrieb im Saal ein. Wann wieder mehr als 200 Menschen hinein dürfen.
Der Rodewischer Ratskellersaal bleibt geöffnet. Doch wird er bis auf Weiteres nur mit halber Kraft bespielt. Maximal 200 Personen werden pro Veranstaltung zugelassen. Diese Auflage ergab sich nach einem Gespräch, das Bau-Dezernentin Katrin Müller-Neubert am Montag mit Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) geführt hatte. Bis der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.