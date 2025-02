Regionalentscheid im Vorlesen am Samstag in Auerbach

13 Schüler aus 6. Klassen wollen in der Auerbacher Kulturfabrik eine Jury überzeugen.

Insgesamt 13 vogtländische Schüler gehen beim Regionalentscheid zum 66. Vorlesewettbewerb der Klassenstufe 6 aus Gymnasien und Oberschulen an den Start, der am bevorstehenden Samstag, 8. Februar, in der Auerbacher Kulturfabrik stattfindet. Beginn ist um 10 Uhr. Wie der Pressesprecher der Stadtverwaltung Auerbach, Hagen Hartwig, weiter mitteilte,...