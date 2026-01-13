Reisebüro aus dem Erzgebirge öffnet ersten Standort im Vogtland: „Bei uns kann man alles buchen“

Der Reiseanbieter Alex Touristik aus Eibenstock hat in Auerbach ein neues Büro eröffnet. Der Fokus liegt auf Busreisen – aber nicht nur. Welche Reiseziele gefragt sind und was Kunden in Auerbach erwartet.

Es ist kalt in Deutschland – die Sehnsucht nach dem nächsten Sommerurlaub steigt. Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres gibt es in der Auerbacher Innenstadt ein neues Reisebüro. Das Unternehmen Alex Touristik hat die erste Filiale im Vogtland eröffnet. Spezialisiert sind die Erzgebirger auf Busreisen, aber: „Bei uns kann man alles...