  • Reisebüro aus dem Erzgebirge öffnet ersten Standort im Vogtland: „Bei uns kann man alles buchen“

Neues Reisebüro von Alex Touristik in Auerbach: Büroleiterin Franca Brückner, Geschäftsführer Robert Fischer und Assistentin Cindy Biener.
Neues Reisebüro von Alex Touristik in Auerbach: Büroleiterin Franca Brückner, Geschäftsführer Robert Fischer und Assistentin Cindy Biener. Bild: David Rötzschke
Zur Flotte von Alex Touristik gehören fünf Reisebusse sowie drei Linien- und Kleinbusse.
Zur Flotte von Alex Touristik gehören fünf Reisebusse sowie drei Linien- und Kleinbusse. Bild: David Rötzschke
Franca Brückner ist die Büroleiterin in Auerbach und zeigt, welche Destinationen 2026 im Trend liegen.
Franca Brückner ist die Büroleiterin in Auerbach und zeigt, welche Destinationen 2026 im Trend liegen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Reisebüro aus dem Erzgebirge öffnet ersten Standort im Vogtland: „Bei uns kann man alles buchen“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Der Reiseanbieter Alex Touristik aus Eibenstock hat in Auerbach ein neues Büro eröffnet. Der Fokus liegt auf Busreisen – aber nicht nur. Welche Reiseziele gefragt sind und was Kunden in Auerbach erwartet.

Es ist kalt in Deutschland – die Sehnsucht nach dem nächsten Sommerurlaub steigt. Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres gibt es in der Auerbacher Innenstadt ein neues Reisebüro. Das Unternehmen Alex Touristik hat die erste Filiale im Vogtland eröffnet. Spezialisiert sind die Erzgebirger auf Busreisen, aber: „Bei uns kann man alles...
