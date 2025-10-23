Rock-Kracher im Vogtland: Kirmesparty steht vor der Tür

Auerbach
Am Samstag wollen Simultan die Turnhalle in Schnarrtanne aus ihren Angeln heben. Nach längerer Diskussion bleibt der Ort seiner Kirmes treu.
Feiern bis weit in die Nacht ist am Samstag in Schnarrtanne angesagt. Punkt 19 Uhr wird aus der Turnhalle am Sportplatz eine Partymeile. Zum wiederholten Mal steht die Beerheider Band Simultan auf der Bühne und spielt Rock-Kracher am laufenden Band. Vor einem halben Jahr war im Ortschaftsrat die knappe Entscheidung gefallen, jetzt und in Zukunft...
