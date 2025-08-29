Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Rodewisch bekommt Walter-Krauß-Weg: Sind die Werke des Malers zu frivol für den Kindergarten?

Ein Weg am Rodewischer Kindergarten soll an den Maler Walter Krauß erinnern. Krauß hat auch frivole Erotik-Motive wie das Skatblatt mit Pinup-Girls gemalt. Passt das zur Kita?
Ein Weg am Rodewischer Kindergarten soll an den Maler Walter Krauß erinnern. Krauß hat auch frivole Erotik-Motive wie das Skatblatt mit Pinup-Girls gemalt. Passt das zur Kita? Bild: Cornelia Henze
Ein Weg am Rodewischer Kindergarten soll an den Maler Walter Krauß erinnern. Krauß hat auch frivole Erotik-Motive wie das Skatblatt mit Pinup-Girls gemalt. Passt das zur Kita?
Ein Weg am Rodewischer Kindergarten soll an den Maler Walter Krauß erinnern. Krauß hat auch frivole Erotik-Motive wie das Skatblatt mit Pinup-Girls gemalt. Passt das zur Kita? Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Rodewisch bekommt Walter-Krauß-Weg: Sind die Werke des Malers zu frivol für den Kindergarten?
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals gibt es im Rodewischer Stadtrat eine Mehrheit für einen Antrag der AfD-Fraktion. Einen Sohn der Stadt zu ehren, findet breite Zustimmung. Nur wo genau - darüber wird kontrovers diskutiert.

Das „Deutsche Blatt“ aus der Skatkartenfabrik Altenburg dürfte sich in fast jedem Haushalt finden. Gezeichnet hat die Skatkarten der Rodewischer Walter Krauß (1908 - 1985). Um den Kunst- und Gebrauchsmaler zu ehren, wird ein Teil des Mühlenwegs bald in Walter-Krauß-Weg umbenannt. Angeschoben hat das die AfD-Fraktion im Rodewischer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
2 min.
Silbereisen punktet bei seinem "Mausflug"
Vor ihrer Pause hatte Moderatorin Esther Sedlaczek ihren Kollegen und Vertreter Florian Silbereisen in der Show begrüßt. (Archivbild)
Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der "großen Maus-Show" bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.
23.08.2025
2 min.
Fußgängerbrücke, Kita-Umzug und Einweihung: Diese Termine dürfen Rodewischer nicht verpassen
Die kommenden Termine sollten sich Rodewischer rund um die neue Kita vormerken.
Wenn Brücken über Straßen, Flüsse oder Gleise eingehoben werden, ist das für Technikfans immer eine Sensation. Am 30. September passiert das in Rodewisch.
Cornelia Henze
26.08.2025
3 min.
An dieser Straße im Vogtland lebt es sich gefährlich: „Wir Fußgänger müssen immer zur Seite springen“
Kerstin Rudolf hat Unterschriften der Anwohner für eine Tempo-30-Zone an der Ludwigsburg Rodewisch gesammelt.
Die Anwohner der Ludwigsburg in Rodewisch wollen, dass das Rasen auf der Ortsdurchfahrt aufhört. Schluss damit, dass Kinder auf dem Schulweg gefährdet sind und Haustiere überfahren werden.
Cornelia Henze
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
Mehr Artikel