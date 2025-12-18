MENÜ
Gesucht wird der Fahrer eines beschädigten Autos. Der Schaden entstand beim Einparken an der Goerdeler-Straße Rodewisch.
Gesucht wird der Fahrer eines beschädigten Autos. Der Schaden entstand beim Einparken an der Goerdeler-Straße Rodewisch.
Auerbach
Rodewisch: Polizei sucht nach Parkplatzunfall Unfallgeschädigten
Redakteur
Von Cornelia Henze
Das kommt seltener vor: Statt zu flüchten, sucht eine Frau den Fahrer des Autos, dem sie einen Schaden verpasst hat. Tatort war Rodewisch.

Beim Einparken in eine Parklücke an der Dr. Goerdeler-Straße in Rodewisch ist einer 67-Jährigen am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Malheur passiert: Sie stieß mit ihrem Auto an ein anderes geparktes Fahrzeug. Dabei entstand an beiden Autos etwa je 300 Euro Schaden. Während die Verursacherin im Umkreis des Parkplatzes den Fahrer des beschädigten...
Mehr Artikel