Rodewisch: Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Fahrradparcours

Das verbotene verfassungsfeindliche Symbol an der Schloßstraße war lila und etwa einen Meter groß.

Rodewisch.

An einem Fahrradparcours in Rodewisch haben Unbekannte ein Hakenkreuz angebracht. Die Polizei wurde darüber nach eigenen Angaben am Donnerstag kurz nach 15 Uhr informiert und teilte am Freitag mit, dass das verbotene Symbol von Unbekannten in der Farbe Lila etwa einen Meter groß an einem Fahrradparcours an der Schloßstraße gesprüht und anschließend unkenntlich gemacht wurde. Wieviel die Beseitigung kosten wird, sei aktuell noch nicht bekannt. Gesucht werden nun Zeugen, die Personen beobachtet haben, die sich an der Schloßstraße aufhielten und für die verfassungsfeindliche Schmiererei verantwortlich sein könnten. Hinweise erbittet die Polizei im Revier Auerbach-Klingenthal unter der Rufnummer 03744 2550. (mib)