Rodewisch vor der Bürgermeisterwahl: Warum es ein Wahllokal weniger gibt

Auerbach
5182 Rodewischer dürfen am Sonntag ihr neues Stadtoberhaupt wählen. Das sind über 200 Menschen weniger als noch vor sieben Jahren. Das hat nun Konsequenzen.
Am Sonntag, 1. Februar, dürfen wahlberechtigte Rodewischer ihre Stimme für einen der beiden Bürgermeisterkandidaten abgeben: Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (Einzelkandidatin/57) steht für die dritte Runde bereit. Zum zweiten Mal stellt die AfD einen Gegenkandidaten auf - diesmal ist es der Fleischermeister Tino Wolf (50). In sechs...
