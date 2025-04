Rodewischer Bürgermeisterin zum Haushalt: „Viele Kommunen würden uns darum beneiden“

Am Ende eines 14-Millionen-Haushaltes steht in Rodewisch ein Fehlbetrag von knapp 700.000 Euro. Ausgeglichen wird er durch den Griff in Rücklagen. Eine gute Nachricht - aber eines ist alarmierend.

Der Vorbericht zum Haushalt 20225 zeigt ein ständiges Auf und Ab in Rodewisch. Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU/Einzelkandidatin) kommentiert das Zahlenwerk mit: „Viele Kommunen würden uns um diesen Haushalt beneiden.“ Das negative Gesamtergebnis von 1,2 Millionen Euro kann durch Basiskapital verrechnet werden. Das dann immer noch... Der Vorbericht zum Haushalt 20225 zeigt ein ständiges Auf und Ab in Rodewisch. Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU/Einzelkandidatin) kommentiert das Zahlenwerk mit: „Viele Kommunen würden uns um diesen Haushalt beneiden.“ Das negative Gesamtergebnis von 1,2 Millionen Euro kann durch Basiskapital verrechnet werden. Das dann immer noch...