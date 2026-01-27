MENÜ
Beim Umbau des Vereinssitzes packten alle mit an, auch Gewichtheber-Europameister Raphael Friedrich.
Beim Umbau des Vereinssitzes packten alle mit an, auch Gewichtheber-Europameister Raphael Friedrich.
Auerbach
Rodewischer Gewichtheber schließen Bauarbeiten ab
Von Cornelia Henze
Anderthalb Jahre haben die Sportler der TSG Rodewisch gesägt, gebohrt, gezimmert, gemalt. Der Vereinssitz ist nun wie neu. Am Freitag wird gefeiert.

Die vergangenen anderthalb Jahre war der Vereinssitz der TSG Rodewisch Baustelle. Für 80.000 Euro bauten sich die Gewichtheber, Kegler und Pilates-Sportlerinnen in das frühere Hortgebäude der Schiller-Grundschule neue Trainings- und Sanitärräume, weil das Gebäude überaltert und der Platzbedarf gewachsen ist. In fast 2000 Stunden packten die...
Mehr Artikel