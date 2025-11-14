Rodewischer Ratskellersaal wieder offen – aber nur 199 Besucher erlaubt: Was dies für das ausverkaufte Stefanie-Hertel-Konzert bedeutet

Auerbach
Am Dienstag hatte das Landratsamt den Ratskellersaal gesperrt. Jetzt ist er wieder offen – aber es dürfen weniger Besucher rein. Die große Frage ist: Waren Veranstaltungen im Saal all die Jahre illegal?
Der Veranstalter der Travestie-Show am Samstag kann aufatmen: Seine Show darf wie geplant ab 20 Uhr im Rodewischer Ratskeller stattfinden. Zwar dürfen höchstens 199 Besucher in die größte Veranstaltungsstätte des Göltzschtals. Doch das lässt René Lieben ziemlich kalt. Für die Veranstaltung in Rodewisch liege er mit etwa 170 verkauften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.