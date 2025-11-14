Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rodewischer Ratskellersaal wieder offen – aber nur 199 Besucher erlaubt: Was dies für das ausverkaufte Stefanie-Hertel-Konzert bedeutet

Stefanie Hertel (l.) mit Partner Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross gastieren am 12. Dezember im Ratskeller. Das Konzert ist mit 400 Karten ausverkauft – zugelassen sind aber vorerst nur 199 Gäste.
Der Ratskellersaal wurde am Dienstag vom Landkreis gesperrt – und am Freitag wieder für Veranstaltungen freigegeben. Allerdings mit Einschränkung der Besucherzahl.
Bürgermeisterin Kerstin Schöniger hat keine schöne Woche hinter sich. Sie musste um den Ratskeller zittern.
Rodewischer Ratskellersaal wieder offen – aber nur 199 Besucher erlaubt: Was dies für das ausverkaufte Stefanie-Hertel-Konzert bedeutet
Von Cornelia Henze und Gunter Niehus
Am Dienstag hatte das Landratsamt den Ratskellersaal gesperrt. Jetzt ist er wieder offen – aber es dürfen weniger Besucher rein. Die große Frage ist: Waren Veranstaltungen im Saal all die Jahre illegal?

Der Veranstalter der Travestie-Show am Samstag kann aufatmen: Seine Show darf wie geplant ab 20 Uhr im Rodewischer Ratskeller stattfinden. Zwar dürfen höchstens 199 Besucher in die größte Veranstaltungsstätte des Göltzschtals. Doch das lässt René Lieben ziemlich kalt. Für die Veranstaltung in Rodewisch liege er mit etwa 170 verkauften...
