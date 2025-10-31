Rodewischer trauern um Ex-Stadtrat

Auerbach
Horst Schubert war vieles: Kommunalpolitiker, Heimat- und Museumsfreund, engagiert bei den Gewichthebern - ja sogar Weihnachtsmann. Am 10. Oktober starb der Rodewischer. Er wurde 73 Jahre alt.
Rodewisch verliert mit Horst Schubert einen vielfach engagierten Bürger. Am 10. Oktober ist Horst Schubert im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Mann mit dem weißen Vollbart schlüpfte für viele Jahre ins Weihnachtsmann-Kostüm und beschenkte Kinder auf dem Adventsmarkt. Die Schlossinsel war seine zweite Heimat, war er doch Vorsitzender des...
