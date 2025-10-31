Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rodewischer trauern um Horst Schubert: Der Ex-Stadtrat und ehrenamtlich Engagierte starb im Oktober.
Rodewischer trauern um Horst Schubert: Der Ex-Stadtrat und ehrenamtlich Engagierte starb im Oktober. Bild: David Rötzschke/Archiv
Rodewischer trauern um Horst Schubert: Der Ex-Stadtrat und ehrenamtlich Engagierte starb im Oktober.
Rodewischer trauern um Horst Schubert: Der Ex-Stadtrat und ehrenamtlich Engagierte starb im Oktober. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Rodewischer trauern um Ex-Stadtrat
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Horst Schubert war vieles: Kommunalpolitiker, Heimat- und Museumsfreund, engagiert bei den Gewichthebern - ja sogar Weihnachtsmann. Am 10. Oktober starb der Rodewischer. Er wurde 73 Jahre alt.

Rodewisch verliert mit Horst Schubert einen vielfach engagierten Bürger. Am 10. Oktober ist Horst Schubert im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Mann mit dem weißen Vollbart schlüpfte für viele Jahre ins Weihnachtsmann-Kostüm und beschenkte Kinder auf dem Adventsmarkt. Die Schlossinsel war seine zweite Heimat, war er doch Vorsitzender des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
16.10.2025
3 min.
Diese Bürgermeisterin im Vogtland will zum dritten Mal antreten: „Von meinen Zielen werde ich nicht abweichen“
In ihrer zweiten Amtszeit hat Kerstin Schöniger in Rodewisch vieles angeschoben: die Freizeitinsel mit Pumptrack und Wasserspielplatz. Ab 2026 möchte sie weiter gestalten - wenn der Wähler das will.
Voraussichtlich am 1. Februar 2026 wählen die Rodewischer ihr neues Stadtoberhaupt. Amtsinhaberin Kerstin Schöniger macht kein Geheimnis draus: Sie will noch mal. Würde sie gewählt werden, wäre das ihre letzte Amtszeit.
Cornelia Henze
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
22.10.2025
3 min.
Für den Verein: Im Vogtland bohren sogar Europameister dicke Bretter
Europameister Raphael Friedrich ist sich fürs Brettersägen und -bohren nicht zu schade. Der Gewichtheber leistet seine ehrenamtlichen Bau-Stunden wie viele andere TSG-Mitglieder.
Die TSG Rodewisch baut ihr Vereinsheim um. Da packt jeder mit an. Sogar ein hochdekorierter Gewichtheber.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
Mehr Artikel