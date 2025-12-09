Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Romantik pur im vogtländischen Winterwald: Kutschfahrt endet mit Heiratsantrag

Lukas Scholz (links), Chris Rockstroh und Paula Schröter mit Kaltblutstute Mary.
Lukas Scholz (links), Chris Rockstroh und Paula Schröter mit Kaltblutstute Mary.
Lukas Scholz (links), Chris Rockstroh und Paula Schröter mit Kaltblutstute Mary.
Lukas Scholz (links), Chris Rockstroh und Paula Schröter mit Kaltblutstute Mary. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Romantik pur im vogtländischen Winterwald: Kutschfahrt endet mit Heiratsantrag
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zusammen sind Paula Schröter und Chris Rockstroh seit längerer Zeit. Eine unverdächtige Einladung und der Neustädter Pferdehof Scholz haben jetzt die Weichen für ihr weiteres Zusammenleben gestellt.

Romantischer geht es wohl kaum: Unter den Hufen und Rädern knirscht der Schnee, links und rechts zeigt sich der Winterwald zwischen Neustadt und Schöneck von seiner schönsten Seite. Die Pferde schnauben und jede Bewegung lässt Glöckchen klingen. Die perfekte Szenerie für einen Heiratsantrag, dachte sich Chris Rockstroh. Noch dazu ist seine...
