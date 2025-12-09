Romantik pur im vogtländischen Winterwald: Kutschfahrt endet mit Heiratsantrag

Auerbach
Zusammen sind Paula Schröter und Chris Rockstroh seit längerer Zeit. Eine unverdächtige Einladung und der Neustädter Pferdehof Scholz haben jetzt die Weichen für ihr weiteres Zusammenleben gestellt.
Romantischer geht es wohl kaum: Unter den Hufen und Rädern knirscht der Schnee, links und rechts zeigt sich der Winterwald zwischen Neustadt und Schöneck von seiner schönsten Seite. Die Pferde schnauben und jede Bewegung lässt Glöckchen klingen. Die perfekte Szenerie für einen Heiratsantrag, dachte sich Chris Rockstroh. Noch dazu ist seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.