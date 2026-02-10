Rote-Göltzsch-Geheimnisse: Geotour ab Ellefeld enthüllt Details

Am 11. Februar beginnt die zweite Geotour in Ellefeld. Georanger Jürgen Hadel führt zu interessanten Zielen. Welche Highlights erwarten die Wanderer auf der 13- oder 16-Kilometer-Strecke?

Die zweite geführte Geotour „Rote Göltzsch und Röthelstein“ startet am Mittwoch, 11. Februar, 10.10 Uhr, am Bahn-Haltepunkt Ellefeld. Die Wanderung bietet zwei Streckenlängen von 13 oder 16 Kilometern. Sie führt zu geologisch und landschaftlich interessanten Orten wie dem Geotop Waldbrücke, dem Neuberg, dem Tal der Roten Göltzsch und... Die zweite geführte Geotour „Rote Göltzsch und Röthelstein“ startet am Mittwoch, 11. Februar, 10.10 Uhr, am Bahn-Haltepunkt Ellefeld. Die Wanderung bietet zwei Streckenlängen von 13 oder 16 Kilometern. Sie führt zu geologisch und landschaftlich interessanten Orten wie dem Geotop Waldbrücke, dem Neuberg, dem Tal der Roten Göltzsch und...