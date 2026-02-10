MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die zweite Geotour führt wieder zu geologischen Besonderheiten des Vogtlandes.
Die zweite Geotour führt wieder zu geologischen Besonderheiten des Vogtlandes. Bild: Jürgen Hadel
Die zweite Geotour führt wieder zu geologischen Besonderheiten des Vogtlandes.
Die zweite Geotour führt wieder zu geologischen Besonderheiten des Vogtlandes. Bild: Jürgen Hadel
Auerbach
Rote-Göltzsch-Geheimnisse: Geotour ab Ellefeld enthüllt Details
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 11. Februar beginnt die zweite Geotour in Ellefeld. Georanger Jürgen Hadel führt zu interessanten Zielen. Welche Highlights erwarten die Wanderer auf der 13- oder 16-Kilometer-Strecke?

Die zweite geführte Geotour „Rote Göltzsch und Röthelstein“ startet am Mittwoch, 11. Februar, 10.10 Uhr, am Bahn-Haltepunkt Ellefeld. Die Wanderung bietet zwei Streckenlängen von 13 oder 16 Kilometern. Sie führt zu geologisch und landschaftlich interessanten Orten wie dem Geotop Waldbrücke, dem Neuberg, dem Tal der Roten Göltzsch und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Geo-Ranger startet geführte Touren durch den Geopark im Vogtland
Jürgen Hadel (hi., mit Hut) hatte zum Tag des Geotops eine Gruppe auf den Wendelstein geführt.
Die erste Geotour trägt den Titel „Winter an der Bastei“ und beginnt am Bahnhof in Falkenstein. Zu welchen Sehenswürdigkeiten Geo-Ranger Jürgen Hadel führen will.
Lutz Kirchner
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
01.02.2026
2 min.
„Recht überschaubar“: Ellefeld plant jährliches Geld fürs Energiesparen ein
Ellefeld hat ein jährliches Budget fürs Energiesparen beschlossen.
Ellefeld hat für das Kommunale Energiemanagement ein jährliches Budget von maximal 650 Euro beschlossen. Wofür das Geld eingesetzt werden soll und was die Kommune eigentlich damit erreichen will.
Florian Wunderlich
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel