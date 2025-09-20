Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Sanierung der Auerbacher Grundschule schreitet voran: Welche Schritte als nächstes folgen

Die Grundschule „Gebrüder Grimm“ in Auerbach erhält eine Frischekur.
Die Grundschule „Gebrüder Grimm“ in Auerbach erhält eine Frischekur. Bild: Hagen Hartwig/Archiv
Die Grundschule „Gebrüder Grimm“ in Auerbach erhält eine Frischekur.
Die Grundschule „Gebrüder Grimm“ in Auerbach erhält eine Frischekur. Bild: Hagen Hartwig/Archiv
Auerbach
Sanierung der Auerbacher Grundschule schreitet voran: Welche Schritte als nächstes folgen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schöne Türen mit Oberlichtern prägen die Auerbacher „Gebrüder Grimm“-Schule. Diese sollen trotz Sanierung erhalten bleiben. Auch auf dem Außengelände sind Veränderungen geplant.

In den Oktober-Ferien werden in der Auerbacher Grundschule „Gebrüder Grimm“ die Handwerker ein- und ausgehen. Der Stadtrat hat nun Leistungen für die Tischlerarbeiten vergeben. In der Schule seien schöne Türen mit Oberlichtern vorhanden, die man erhalten wolle, sagte Knut Kirsten, Leiter des Fachbereiches Soziales, Schulen, Sport. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
1 min.
Für mehr Spiel, Sport und Spaß mit Handicap: Wie Auerbach Vereinen bei Sportangeboten helfen will
Die Stadt Auerbach fördert künftig inklusive Sportangebote.
Auerbach greift seinen Vereinen finanziell unter die Schultern. Ziel ist die Schaffung und der Ausbau von Sportangeboten für Menschen mit Handicap.
Florian Wunderlich
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
02.09.2025
3 min.
Investitionen in Chemnitz: Schulsanierung steht im Fokus
Die Gebrüder-Grimm-Grundschule bekommt bis zum Sommer 2028 eine teure Frischekur.
Richtige Hingucker wie das Bernsdorfer Bad oder das Stadion werden vorerst nicht in Chemnitz gebaut. Dafür wird in Schulen investiert, zumindest an einem Ort entsteht dabei ein Neubau.
Christian Mathea
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
Mehr Artikel