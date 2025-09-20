Sanierung der Auerbacher Grundschule schreitet voran: Welche Schritte als nächstes folgen

Schöne Türen mit Oberlichtern prägen die Auerbacher „Gebrüder Grimm“-Schule. Diese sollen trotz Sanierung erhalten bleiben. Auch auf dem Außengelände sind Veränderungen geplant.

In den Oktober-Ferien werden in der Auerbacher Grundschule „Gebrüder Grimm“ die Handwerker ein- und ausgehen. Der Stadtrat hat nun Leistungen für die Tischlerarbeiten vergeben. In der Schule seien schöne Türen mit Oberlichtern vorhanden, die man erhalten wolle, sagte Knut Kirsten, Leiter des Fachbereiches Soziales, Schulen, Sport. Das...