Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehrmann Philipp Karkowski hilft den Kindern beim Stiefelputzen.
Feuerwehrmann Philipp Karkowski hilft den Kindern beim Stiefelputzen. Bild: David Rötzschke
Feuerwehrmann Philipp Karkowski hilft den Kindern beim Stiefelputzen.
Feuerwehrmann Philipp Karkowski hilft den Kindern beim Stiefelputzen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Saubere Sache im Vogtland: Feuerwehr hilft beim Stiefelputzen
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie lassen sich Nikolaus-Stiefel am besten reinigen? 30 Kinder der Auerbacher Kita „Sandmännchen“ haben am Freitag das Gerätehaus besucht, denn dort stehen zwei Putzmaschinen. Wie war das Ergebnis?

Bürsten, waschen, trocknen, polieren: Wer vor dem Nikolaus eine glänzende Figur machen will, muss normalerweise Zeit und Mühe investieren. Mit wenig Kraftaufwand gingen am Freitag knapp 30 Kinder der Auerbacher Integrativen Kindertagesstätte „Sandmännchen“ ans Werk. Es war bekannt, dass im Depot der Auerbacher Feuerwehr Gerätschaften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
4 min.
So schön war Sachsens größter Märchenumzug mit Pferden und Kutschen durch Auerbach: Die schönsten Bilder aus dem Vogtland
 12 Bilder
Rund 200 Mitwirkende zählt der Auerbacher Märchenumzug, den es seit nun 50 Jahren gibt.
Pferde, Reiter und Kutschen gehören in Auerbach zur Adventszeit. Am Sonntag prozessierten um die 200 Teilnehmer und ihre Tiere als Märchenumzug durch die Innenstadt. Der nächste Höhepunkt wartet schon.
Sylvia Dienel (Text) und David Rötzschke (Fotos)
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
03.12.2025
3 min.
Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft.
Und noch eine Runde mehr: Das war die Devise am Mittwoch auf Auerbachs Weihnachtsmarkt. Viele Kinder wollten gar nicht mehr runter vom Fahrgeschäft. Die Eltern freute das, denn sie zahlten keinen Cent.
Cornelia Henze
Mehr Artikel