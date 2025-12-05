Saubere Sache im Vogtland: Feuerwehr hilft beim Stiefelputzen

Auerbach
Wie lassen sich Nikolaus-Stiefel am besten reinigen? 30 Kinder der Auerbacher Kita „Sandmännchen“ haben am Freitag das Gerätehaus besucht, denn dort stehen zwei Putzmaschinen. Wie war das Ergebnis?
Bürsten, waschen, trocknen, polieren: Wer vor dem Nikolaus eine glänzende Figur machen will, muss normalerweise Zeit und Mühe investieren. Mit wenig Kraftaufwand gingen am Freitag knapp 30 Kinder der Auerbacher Integrativen Kindertagesstätte „Sandmännchen“ ans Werk. Es war bekannt, dass im Depot der Auerbacher Feuerwehr Gerätschaften...
