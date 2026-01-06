Schänn Dank und machts gut, Leit: Vogtländer trauern um Mundartautorin „Meta“ Renate Mönnich

Die bekannte Vogtländerin starb am 2. Januar mit 89 Jahren. Vogtländer und Leser der „Freien Presse“ werden „De Neideiteln as Falkenstaa“ und Autorin der Kolumne „Be uns drham“ vermissen.

Kaum jemand hat die vogtländische Mundart in den vergangenen drei Jahrzehnten so salonfähig gemacht wie Renate Mönnich. Als Kolumnistin der wöchentlichen „Freie Presse“-Mundartglosse „Be uns drham“ schlüpfte sie für 29 Jahre in die Rolle der neideitelischen „Meta“ und erzählte aus dem Alltag – so wie ihr der Schnabel gewachsen...