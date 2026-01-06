MENÜ
  • Schänn Dank und machts gut, Leit: Vogtländer trauern um Mundartautorin „Meta“ Renate Mönnich

Renate Mönnich mit Hut und „Freier Presse“: So kannten sie viele. Fast 58 Jahre schrieb sie als Mitarbeiterin der Zeitung – die letzten 29 Jahre die Kolumne „Be uns drham“.
Renate Mönnich mit Hut und „Freier Presse“: So kannten sie viele. Fast 58 Jahre schrieb sie als Mitarbeiterin der Zeitung – die letzten 29 Jahre die Kolumne „Be uns drham“. Bild: David Rötzschke
Viele Storys wusste Renate Mönnich zu berichten. Auch die von einer Räucherfigur „Angela Merkel“. Mönnich bestellte sie als Erzgebirgskunst im Internet – und erhielt ein Plagiat.
Viele Storys wusste Renate Mönnich zu berichten. Auch die von einer Räucherfigur „Angela Merkel“. Mönnich bestellte sie als Erzgebirgskunst im Internet – und erhielt ein Plagiat. Bild: Joachim Thoß
2023 wurde Renate Mönnichs Lebenswerk gewürdigt von den Mundartkollegen und Bürgermeister Marco Siegemund – die damalige Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas brachte eine Widmung von Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit, welche Mönnich sehr verehrte.
2023 wurde Renate Mönnichs Lebenswerk gewürdigt von den Mundartkollegen und Bürgermeister Marco Siegemund – die damalige Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas brachte eine Widmung von Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit, welche Mönnich sehr verehrte. Bild: Thorald Meisel
Auerbach
Schänn Dank und machts gut, Leit: Vogtländer trauern um Mundartautorin „Meta“ Renate Mönnich
Redakteur
Von Cornelia Henze
Die bekannte Vogtländerin starb am 2. Januar mit 89 Jahren. Vogtländer und Leser der „Freien Presse“ werden „De Neideiteln as Falkenstaa“ und Autorin der Kolumne „Be uns drham“ vermissen.

Kaum jemand hat die vogtländische Mundart in den vergangenen drei Jahrzehnten so salonfähig gemacht wie Renate Mönnich. Als Kolumnistin der wöchentlichen „Freie Presse“-Mundartglosse „Be uns drham“ schlüpfte sie für 29 Jahre in die Rolle der neideitelischen „Meta“ und erzählte aus dem Alltag – so wie ihr der Schnabel gewachsen...
