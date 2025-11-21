Schilder ins Nirgendwo: Warum immer noch der Weg in ein Auerbacher Geisterbad gewiesen wird

Im Waldbad Brunn planscht schon lange niemand mehr. Dennoch ist es nach wie vor ausgeschildert. An wem das liegt.

Die Auerbacher wissen es natürlich: Das Waldbad in Brunn ist schon seit Jahren zu. Doch für Auswärtige kann es verwirrend sein, dass nach wie vor Schilder den Weg in das stillgelegte Freibad weisen. Dies ist auch Lesern der „Freien Presse“ aufgefallen. „Wie kann es sein, dass die Schilder immer noch stehen?“, so ihre Frage.