Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Schilder ins Nirgendwo: Warum immer noch der Weg in ein Auerbacher Geisterbad gewiesen wird

Baden kann man dort nicht mehr. Doch die Schilder sind immer noch da.
Baden kann man dort nicht mehr. Doch die Schilder sind immer noch da. Bild: David Rötzschke
Baden kann man dort nicht mehr. Doch die Schilder sind immer noch da.
Baden kann man dort nicht mehr. Doch die Schilder sind immer noch da. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Schilder ins Nirgendwo: Warum immer noch der Weg in ein Auerbacher Geisterbad gewiesen wird
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Waldbad Brunn planscht schon lange niemand mehr. Dennoch ist es nach wie vor ausgeschildert. An wem das liegt.

Die Auerbacher wissen es natürlich: Das Waldbad in Brunn ist schon seit Jahren zu. Doch für Auswärtige kann es verwirrend sein, dass nach wie vor Schilder den Weg in das stillgelegte Freibad weisen. Dies ist auch Lesern der „Freien Presse“ aufgefallen. „Wie kann es sein, dass die Schilder immer noch stehen?“, so ihre Frage.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
10.10.2025
1 min.
Streit über Auerbacher Bad: Jetzt spricht der frühere Vorsitzende des Fördervereins
Das Waldbad in Brunn wird nun doch nicht saniert. Was passiert statt dessen?
Die Zukunft des Waldbads Brunn ist nach wie vor offen. Dies stößt auf Kritik. Wo es am Montag vermutlich Neues zum Thema gibt.
Gunter Niehus
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
07.10.2025
2 min.
Waldbad Brunn: Wie es mit dem Auerbacher Bad weitergeht
Ein Bild aus besseren Tagen. Vom Sprungturm wird wohl niemand mehr springen.
Mittlerweile steht fest, dass nicht das Waldbad in Brunn, sondern das Freibad in Rebesgrün saniert wird. Nun muss geklärt werden, was mit Becken, Sprungturm und Co. passiert. Das Rathaus schweigt.
Gunter Niehus
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel