Schnee auf Gehwegen im Vogtland macht Ärger: Bürger fordern bessere Räumung – wer dafür in der Pflicht ist

In Falkenstein gibt es Unmut über nicht geräumte Fußwege vor Wohnhäusern. Im Rathaus ist die Thematik bekannt. Wie man auf die Kritik reagiert, was Pflichten von Eigentümern sind und was bei Verstoß droht.

In diesem Jahr ist der vogtländische Winter zurück: frostig kalt und immer wieder Schneefälle. Während sich einige über die weiße Pracht freuen, sorgt diese an anderer Stelle für Ärger. Vor allem dann, wenn Gehwege in den Städten und Gemeinden nicht ordentlich geräumt und gestreut sind.