  • Schnee auf Gehwegen im Vogtland macht Ärger: Bürger fordern bessere Räumung – wer dafür in der Pflicht ist

So vorbildlich sind nicht alle: In Falkenstein gibt es Unzufriedenheit über schlecht oder nicht geräumte Gehwege beim Schneefall der letzten Wochen.
Vermieter können die Schneeräumung an Mieter übertragen. Das muss allerdings im Mietvertrag festgehalten sein.
Wer seine Wege vorm Haus nicht sachgemäß von Schnee und Eis befreit, könnte demnächst Post aus dem Rathaus bekommen.
Auerbach
Schnee auf Gehwegen im Vogtland macht Ärger: Bürger fordern bessere Räumung – wer dafür in der Pflicht ist
Redakteur
Von Florian Wunderlich
In Falkenstein gibt es Unmut über nicht geräumte Fußwege vor Wohnhäusern. Im Rathaus ist die Thematik bekannt. Wie man auf die Kritik reagiert, was Pflichten von Eigentümern sind und was bei Verstoß droht.

In diesem Jahr ist der vogtländische Winter zurück: frostig kalt und immer wieder Schneefälle. Während sich einige über die weiße Pracht freuen, sorgt diese an anderer Stelle für Ärger. Vor allem dann, wenn Gehwege in den Städten und Gemeinden nicht ordentlich geräumt und gestreut sind.
