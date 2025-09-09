Schon wieder Fehlalarm in Auerbach: Sind hier böse Hacker am Werk?

Am Montag kurz nach 18 Uhr hört halb Auerbach eine Durchsage. Gewarnt wird vor „Schadstoffgefahr“ - angeordnet wird, Fenster und Türen zu schließen und im Haus zu bleiben. Was war los?

Falscher Alarm in Auerbach. Nicht zum ersten Mal. Am 20. Juni war es das erste Mal, sagt Auerbachs Stadtwehrleiter Nico Voigtländer. Von der Sirene auf dem Dach der Strukturfördergesellschaft an der Friedrich-Ebert-Straße ertönt Montag, 18.09 Uhr, die Durchsage, die im Umkreis von einem Kilometer zu hören ist. Die Qualität der Durchsage ist... Falscher Alarm in Auerbach. Nicht zum ersten Mal. Am 20. Juni war es das erste Mal, sagt Auerbachs Stadtwehrleiter Nico Voigtländer. Von der Sirene auf dem Dach der Strukturfördergesellschaft an der Friedrich-Ebert-Straße ertönt Montag, 18.09 Uhr, die Durchsage, die im Umkreis von einem Kilometer zu hören ist. Die Qualität der Durchsage ist...