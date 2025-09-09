Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fehlalarm schon zum zweiten Mal in Auerbach. Wer ist dafür verantwortlich?
Fehlalarm schon zum zweiten Mal in Auerbach. Wer ist dafür verantwortlich? Bild: Mirko Graul/stock.adobe
Fehlalarm schon zum zweiten Mal in Auerbach. Wer ist dafür verantwortlich?
Fehlalarm schon zum zweiten Mal in Auerbach. Wer ist dafür verantwortlich? Bild: Mirko Graul/stock.adobe
Auerbach
Schon wieder Fehlalarm in Auerbach: Sind hier böse Hacker am Werk?
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montag kurz nach 18 Uhr hört halb Auerbach eine Durchsage. Gewarnt wird vor „Schadstoffgefahr“ - angeordnet wird, Fenster und Türen zu schließen und im Haus zu bleiben. Was war los?

Falscher Alarm in Auerbach. Nicht zum ersten Mal. Am 20. Juni war es das erste Mal, sagt Auerbachs Stadtwehrleiter Nico Voigtländer. Von der Sirene auf dem Dach der Strukturfördergesellschaft an der Friedrich-Ebert-Straße ertönt Montag, 18.09 Uhr, die Durchsage, die im Umkreis von einem Kilometer zu hören ist. Die Qualität der Durchsage ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
1 min.
Alarmierung wegen Explosion in Auerbach: Was ist passiert?
E-Scooter bergen Gefahren in sich. Die Akkus können heiß werden und explodieren.
Auerbachs Feuerwehr wurde am Freitagmittag wegen einer Explosion alarmiert. Am Ort des Geschehens stießen die Einsatzkräfte auf einen E-Roller.
Cornelia Henze
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
30.08.2025
1 min.
Frau lässt Essen allein auf dem Herd kochen - Feuerwehreinsatz in Auerbach
Freitagabend rückte die Feuerwehr in die Friedrich-Ebert-Straße aus.
Die Auerbacher Feuerwehr ist Freitagabend von einem Nachbarmieter alarmiert worden. Die 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon.
Gerd Möckel
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
Mehr Artikel